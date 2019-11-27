مكاري: من عين الرمانة إلى الشياح رسالة حب وسلام عبرت عنها مسيرة الأمهات

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ السابق ​فريد مكاري​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "من ​عين الرمانة​ إلى ​الشياح​، رسالة حب وسلام عبرت عنها مسيرة الأمهات. من عين الرمانة، أثبت ​الشعب اللبناني​ أنه "قلعة صمود" في وجه الحرب الأهلية".

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