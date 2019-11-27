وهاب: قطع الطرق من اغبى الخطوات التي حصلت منذ بدء الحراك

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق "​وئام وهاب​" خلال تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "أغبى خطوتين حصلتا منذ بدء الحراك هي ​قطع الطرق​ وهي خطوة نفرت كثير من المتعاطفين مع الحراك" بالاضافة الى "خطوة أهل ​السلطة​ بعراضات الشوارع التي أظهرتهم مأزومين يريدون ضرب الحراك".

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