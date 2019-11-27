الاحدب: انا لا اثق بالقضاء المسيس وانما بالقضاء العادل

اعتبر رئيس تيار "الاعتدال المدني" النائب السابق "​مصباح الاحدب​" ان "الاقنعة قد سقطت واصبح واضح ان الجميع كان يحضر للانقضاض على ​الثورة​ والمشاهد الاخيرة تبرهن عدم وجود نوايا حسنة لدى السطة".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، أكد الاحدب ان "​السلطة​ تعمل على تحويل الثورة الى مواجهات طائفية وطروحات اقليمية، مع الصاق تهمة الفوضى و​الوضع الاقتصادي​ والمالي المتردي بالثورة". وتوجه لأمين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ معتبراً ان "الحزب يعطي اهمية لاتفاق مارمخايل على حساب مطالب الثورة اللبنانية".

وفيما خص احداث الامس ب​طرابلس​، اعتبر الاحدب ان "هناك طابور خامس في المدينة وهو معروف وتابع للمنظومة السياسية التي حكمت البلد وراء ما حصل"، مؤكداً انه "الطابور نفسه الذي افتعل معه المشكلة في اول ايام الثورة ولديه وثائق تؤكد هذا الامر". مشيراً الى ان "​القضاء​ لم يتحرك ولم يقم بتحقيق للموقوفين الذي تم اوقفهم والهدف هو اتهام مصباح الاحدب فقط لتصوير الاخير بامتلاكه مجموعات مسلحة". معلنا "عدم ثقته بالقضاء المسيس وانما بالقضاء العادل".