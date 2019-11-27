كنعان: الأمور ذاهبة باتجاه تحديد موعد للاستشارات النيابية والقرار يعود للرئيس عون

شدد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ وعضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​، في تصريح تلفزيوني، على أن "اجتماع ​اللجان النيابية​ إشارة إيجابية والمطلوب ​البناء​ على التراكم لاستعادة الثقة و​المجلس النيابي​ يجب ان يكون صوت الناس وعمله يجب ان يترجم ذلك وتعطيله و​الحكومة​ والمؤسسات لن يؤدي لا الى تغيير ولا الى إصلاح"، مشيرًا الى أن "الأمور ذاهبة باتجاه تحديد موعد للاستشارات النيابية والقرار يعود ل​رئيس الجمهورية​ الذي يريد توفير ظروف نجاح التأليف وتسريعه اكثر منه الوصول الى مجرد تكليف تقني".



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