أبو شقرا: إضرابنا مفتوح حتى يصبح هناك بصيص أمل

دعا ممثّل شركات موزعي ​​المحروقات​​ ​فادي أبو شقرا​ الى "حل ازكة المحروقتات بأسرع وقت ممكن"، مشيراً الى "اننا نبيع المحروقات ب​الليرة اللبنانية​ ونريد ان نشتري بالليرة ولا حل غير ذلك".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو شقرا أن "استيراد وزيراة ​الطاقة​ للمحروقات لا يحل المشكلة، يهمنا ان نعالج المشكلة الموجودة، وإذا تريد أرادت الوزارة أن تستورد المحروقات ستأخذ وقت معها، نحن نريد حل المشكلة غدا قبل بعد غد".

وأشار الى أنه "لا يوجد مازوت بالمحطات على كل الاراضي ونحن مقبلون على شتاء"، لافتاً الى أن "إضرابنا مفتوح حتى يصبح هناك بصيص أمل".

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