قاسم هاشم: لا يوجد اي قرار بالنزول الى الشارع

أكد عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​قاسم هاشم​ "ان الاشخاص اللذين نزلوا الى الشوارع في الايام الماضية نزلوا بدافع ذاتي " مؤكداً "عدم وجود اي قرار بالنزول الى الشارع".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر قاسم ان "كل ​قطع طريق​ هو باب للفتنة" ويجب ان "لا تقطع الطرقات ويجب على الجميع تحمل مسؤولية التفلت الحاصل" بالاضافة الى "تحمل ​القوى الامنية​ و​الجيش اللبناني​ مسؤولية عدم فتح الطرقات".