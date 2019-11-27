أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم "ان الاشخاص اللذين نزلوا الى الشوارع في الايام الماضية نزلوا بدافع ذاتي " مؤكداً "عدم وجود اي قرار بالنزول الى الشارع".
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر قاسم ان "كل قطع طريق هو باب للفتنة" ويجب ان "لا تقطع الطرقات ويجب على الجميع تحمل مسؤولية التفلت الحاصل" بالاضافة الى "تحمل القوى الامنية والجيش اللبناني مسؤولية عدم فتح الطرقات".
كانت هذه تفاصيل خبر قاسم هاشم: لا يوجد اي قرار بالنزول الى الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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