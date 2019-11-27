جورج براكس: نريد أن نستلم فواتيرنا بالليرة اللبنانية وتوقيف الخسائر

أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس، في تصريح تلفزيوني، "أننا نريد أن نستلم فواتيرنا بالليرة اللبنانية كما أننا نريد توقيف الخسائر"، كاشفًا عن أن "أكثر من 40 في المئة من المحطات أقفلت".
وشدد براكس على "أننا بانتظار أن يقرر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأمين العملة الصعبة لاستيراد المحروقات للناس والمستلزمات والأدوات الطبية للمستشفيات"، مشددًا على "أننا لن نقبل بوعود هذه المرة وإذا طلب رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بعض الساعات لحل المشكلة، نقول له إنه ليس لدينا أي دقيقة".
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