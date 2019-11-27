جورج براكس: نريد أن نستلم فواتيرنا بالليرة اللبنانية وتوقيف الخسائر

أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس، في تصريح تلفزيوني، "أننا نريد أن نستلم فواتيرنا ب​الليرة اللبنانية​ كما أننا نريد توقيف الخسائر"، كاشفًا عن أن "أكثر من 40 في المئة من المحطات أقفلت".

وشدد براكس على "أننا بانتظار أن يقرر حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ تأمين العملة الصعبة لاستيراد ​المحروقات​ للناس والمستلزمات والأدوات الطبية للمستشفيات"، مشددًا على "أننا لن نقبل بوعود هذه المرة وإذا طلب رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ بعض ​الساعات​ لحل المشكلة، نقول له إنه ليس لدينا أي دقيقة".

