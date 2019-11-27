المؤبد في بريطانيا لشاب ارتكب هجوما بالسكين في مانشستر









اسماء السيد - لندن: حكم القضاء البريطاني الأربعاء بالسجن مدى الحياة على رجل ارتكب هجوما بالسكين أدى إلى إصابة ثلاثة اشخاص في محطة في مدينة مانشستر بشمال-غرب بريطانيا ليلة رأس السنة الماضية.

وكان من المتوقع أن يقضي مهدي محمد (26 عاماً) الذي أقر الثلاثاء بمحاولة القتل، 11 عاما سجنا. وسيسجن في مستشفى للأمراض العقلية تحت حماية امنية مشددة.

ومثل محمد الذي يعاني من مرض انفصام الشخصية أمام محكمة في مانشستر بسبب طعنه امرأتين في محطة فيكتوريا في المدينة نفسها، ثم رجل شرطة كان يحاول إيقافه.

وسمع في حينه يصرخ "الله أكبر" و"يحيا الخليفة".

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وأعلن القاضي "بشكل عام، إنّ مرضك العقلي لم يكن يجعلك عاجزا عن التمييز بين الخير والشر"، مضيفاً "استنتج بالتالي، حتى لو كان مرضك العقلي قد لعب دوراً بارزاً، (...) بأنّك تبقى مسؤولاً ومذنباً".

كما أقرّ مهدي محمد بحيازة وثائق تحضيراً لهجوم إرهابي.

وصل الشاب الذي يحمل جنسية هولندية وهو من أصول صومالية، إلى بريطانيا حين كان بعمر التاسعة وأصبح متطرفاً من خلال التواصل عبر شبكات الانترنت، بحسب الشرطة.

وقع الهجوم قرب مانشستر ارينا حيث كان هجوم انتحاري نفذه بريطاني من أصول ليبية أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم عدة أطفال، في 22 ايار/مايو 2017 في ختام حفل للمغنية الأميركية اريانا غراندي.