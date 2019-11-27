باريس تلوّح بإعادة العقوبات الأممية على إيران

اسماء السيد - باريس: المحت فرنسا الأربعاء الى العودة لالية منصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015 حول الملف النووي الإيراني، تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها إيران.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان في الجمعية الوطنية، "ثمة (انتهاك إيراني) إضافي كل شهرين بحيث أننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق".
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