شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يطالب بمتابعة تنفيذ تشريعات تشجيع الصناعة والان مع تفاصيل الخبر
وطالب قوطة، في بيان، اليوم بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية ومتابعة مدى التزام الهيئات الحكومية بتطبيقه.
كما طالب رئيس صناعة الوفد، بمواجهة المعوقات التي تعيق عمل المستثمرين على أرض الواقع، وبحث سبل التغلب عليها لتحسين مناخ الاستثمار بما يعود في النهاية بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري.
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