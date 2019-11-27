شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يطالب بمتابعة تنفيذ تشريعات تشجيع الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، على ضرورة متابعة تنفيذ التشريعات التي أصدرها البرلمان لتشجيع الصناعة، ومنها تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون أملاك الدولة الخاصة الذى بموجبه آلت الولاية على الأراضى الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وطالب قوطة، في بيان، اليوم بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية ومتابعة مدى التزام الهيئات الحكومية بتطبيقه.

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كما طالب رئيس صناعة الوفد، بمواجهة المعوقات التي تعيق عمل المستثمرين على أرض الواقع، وبحث سبل التغلب عليها لتحسين مناخ الاستثمار بما يعود في النهاية بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري.