شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: اختيار نواب محافظين من الشباب يضعنا أمام مسئولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الطيار محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، تعيين شباب من الأحزاب كنواب للمحافظين، بالحلم الذى تحقق على أرض الواقع، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضعنا كشباب أمام اختبار حقيقى.

وأضاف "فيصل" فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن تنصيب زملاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كنواب للمحافظين هو بداية حقيقية للمسؤول السياسى الشاب"، مضيفًا:"الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الخطوة وضعنا أمام اختبار حقيقى لننتقل من مرحلة الحوار وطرح الرؤى والأفكار إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع وكيفية ابتكار حلول للمشكلات مع الوضع فى الاعتبار التحديات الراهنة لذلك".

وتابع: "نحن الآن نحمل على عاتقنا مسؤولية كبيرة لكي نثبت للمواطن المصري أن الشباب قادر على تحمل المسؤولية، فقد قامت القيادة السياسية بدورها بأن أتاحه لنا فرصة التدريب و إثقال الخبرات والحوار وطرح الأفكار وأيضا الآن فرصة الانخراط في الاجهزة التنفيذية والمشاركة فى صناعة القرار" مضيفا:" تعيين شباب من الأحزاب والشباب ككل كنواب للمحافظين هو رد واضح عن التساؤل عن أهمية ما بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2016 بعقد مؤتمرات الشباب واطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ورعاية تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين".

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد اجتماعا اليوم مع المحافظين ونوابهم الجدد ووجه رسالة للشباب من المحافظين والنواب الجدد، قائلا:"أعطيناكم الفرصة لتطبقوا أفكاركم كشباب.. وحريص أن تكلل هذه التجربة بالنجاح"، موضحا أن رئيس الجمهورية سيعقد معهم جلسة أخرى بعد بضعة أشهر للاستماع لهم.

وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه لاول مرة يتم تعيين 10 من شباب الأحزاب فى المناصب التنفيذية، مضيفا: سيكون هناك متابعة دورية من قبل مجلس الوزراء للنواب وتقييم عملهم.