شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر ملامح مشروع التقرير السنوى لـ"الأعلى للإعلام" عن الحالة الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ،من إعداد مشروع التقرير السنوى للمجلس عن حالة الإعلام فى مصر، ومن المقررعرض مشروع التقرير على هيئة مكتب المجلس فى اجتماعها المقبل .

تضمن تقرير المجلس 5 أبواب، تضمن البواب الأول دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف و الشاشات و المواقع الالكترونية و نسب انتشارها و طبيعتها ، أما الباب الثانى يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعى و يشمل أبرز الوقائع و المخالفات التى رصدها المجلس فى هذا الشأن و القرارت الصادرة عن المجلس بشأن صفحات التواصل الاجتماعى .

ويتناول الباب الثالث حالة الحريات و الراى و التعبير و يتضمن دراسة عن النقد و اتجاهاته فى جميع الصحف ، كما يتناول الباب الرابع تقرير عن الشكاوى التى تلقاها المجلس و التوصيات التى أصدرت بشأنها، بينما يتناول الباب الخامس أنشطة لجان المجلس و قراراته ولائحة الجزاءات و المعايير الإعلامية و أكواد التغطية المتخصصة و المعايير المعدة للمجلس بشأن ضوابط عمل البرامج .