3 جزاءات تأديبية يتعرض لها المعالج النفسى حال إخلاله بواجبات وأخلاقيات المهنة

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ونص مشروع القانون فى المادة (35 مكرراً 7) ، على أنه إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة.
ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية:
1-الإنذار.
2-الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
3-إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.
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