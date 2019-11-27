شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأوكرانى من البرلمان: المجد لمصر ونعتز بعلاقتنا ونتمى التعاون بكل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إيفهين ميكيتينكو سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة، وذلك بمقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، وشارك فى اللقاء النواب (سامي هاشم، سامى رمضان، منال ماهر)، أعضاء جمعية الصداقة.

وقال إيفهين ميكيتينكو سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة، إن بلاده تقدر المواقف المشرفة لمصر بكافة المحافل الدولية تجاهها وخاصة الملف الروسي الأوكرني، مؤكدا أن أوكرانيا تمتن للموقف المشرف لمصر تجاهها، ولابد من العمل علي تنمية العلاقات بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة علي كافة المستويات التجارية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية والزراعية، متابعا: "نمثن للمواقف المشرفة لمصر تجاهنا".

وأكد السفير الأوكرانى، أن التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا بواقع صادرات أوكرانية 2 مليار دولار أمريكي، وصادرات مصرية 200 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه يتمني أن يكون التبادل التجاري أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة، وأن تكون العلاقات وتبادل الزيارات علي المستوي البرلماني أفضل خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن البرلمان الأوكراني به العديد من الموالين والداعمين لمصر، ولأنديتها الرياضية الكروية مثل الأهلي والزمالك، ومن ثم لابد من دعم العلاقات البرلمانية أكثر خلال الفترة المقبلة، متابعا: "سنعمل علي تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الأوكرانية المصرية في البرلمان الأوكراني الجديد، ونستهدف أن تكون العلاقات بصورة أكبر وتنميتها علي مختلف المستويات".

من جانبه، قال النائب أحمد السجينيى، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، إنه منذ تشكيل هذه الجمعية بالبرلمان المصري تم التنسيق لعمل زيارة لأوكرانيا ولقاء الأصدقاء الأوكرانيين علي المستوي البرلماني والحكومي، والنقاش في كافة مستويات العلاقات من أجل العمل علي دعمها والنهوض بها بالتنسيق مع الحكومة المصرية، "والتي لمسنا كنواب عن البرلمان رؤية إيجابية واسعة لتطوير العلاقات ودعمها".

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وأكد علي أن اللجنة تري أن تكون المستهدفات في العلاقات المصرية والأوكرانية بشكل أفضل وتحقيق أرقام أفضل من الحالية، رغم أنها إيجابية، "ولكننا نستهدف في إطار دعم العلاقات أن تكون أفضل من ذلك"، مشيرا إلى أنه تم التطرق لمشكلة شرق أوكرانيا وروسيا، وأن موقف مصر واضح من هذا الأمر في أن العلاقة بين مصر وروسيا هي علاقة كبيرة وعميقة، وكذلك العلاقة مع أوكرانيا كبيرة وعمية، ومن ثم مصر تحترم الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار السجينى إلي إشكاليات ملف التعليم والطلاب المصريين بأوكرانيا، قائلا: "رأينا أن يتم بحثه بصورة أفضل تخدم التعاون التعليمي بين مصر وأوكرانيا، خاصة أن هذا التعاون حاضر، ولكنه وليد بعكس العلاقات علي مستوي السياحة التى تعد حاضرة وقديمة، والبرلمان المصري يرحب بأصدقائه من البرلمان الأوكراني بما يدفع العلاقات والتنمية علي كافة المستويات".

وعقب انتهاء اللقاء، شارك السفير الأوكراني فى جزء من اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الذي يناقش ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث تحدث السفير، بتأكيده على أنه يتمني العمل علي دعم العلاقات بصورة أفضل وتنميها علي كافة المستويات، موجها حديثه للنواب: "المجد لمصر..المجد لأوكرانيا".