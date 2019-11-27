موجز السياسة.. على عبد العال يدعو لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين مصر والجبل الأسود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأربعاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى:
نقيب المحامين يلتقى رئيسا محكمتى جنوب القاهرة وحلوان
لجنة التضامن بالبرلمان تطالب الجهات المعنية بإبداء رأيها بقانون نقابة المهن النفسية
مقدم مشروع نقابة المهن النفسية للبرلمان: ستكون مظلة قانونية للأخصائيين النفسيين
"ماعت" تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى الاعتداءات بحق المقدسات بفلسطين
على عبدالعال يدعو إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك بين مصر والجبل الأسود
سعد الجمال مشيدًا بتعيين 23 شابا نواب للمحافظين: سيسعوا لحل مشاكل المحليات
3 جزاءات تأديبية يتعرض لها المعالج النفسى حال إخلاله بواجبات وأخلاقيات المهنة
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