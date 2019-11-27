موجز السياسة.. على عبد العال يدعو لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين مصر والجبل الأسود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأربعاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: نقيب المحامين يلتقى رئيسا محكمتى جنوب القاهرة وحلوان لجنة التضامن بالبرلمان تطالب الجهات المعنية بإبداء رأيها بقانون نقابة المهن النفسية مقدم مشروع نقابة المهن النفسية للبرلمان: ستكون مظلة قانونية للأخصائيين النفسيين "ماعت" تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى الاعتداءات بحق المقدسات بفلسطين على عبدالعال يدعو إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك بين مصر والجبل الأسود Advertisements سعد الجمال مشيدًا بتعيين 23 شابا نواب للمحافظين: سيسعوا لحل مشاكل المحليات "شباب الأحزاب": تمكين الشباب فى حركة المحافظين الجديدة تؤكد ثقة الدولة فيهم رئيس حزب الوفد يدعو المحافظين الجدد للنزول للشارع ومواجهة مشاكل المواطنين أمانة حزب الحرية المصرى تنظم فعاليات مجتمعية بمطروح لغير القادرين الوفد يطالب بمتابعة تنفيذ تشريعات تشجيع الصناعة برلمانى: 200 مليون جنيه خسائر سنوية بسبب مصانع بير السلم 3 جزاءات تأديبية يتعرض لها المعالج النفسى حال إخلاله بواجبات وأخلاقيات المهنة

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