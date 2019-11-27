أمانة حزب الحرية المصرى تنظم فعاليات مجتمعية بمطروح لغير القادرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب الحرية المصرى، بمحافظة مطروح معرض للملابس الجاهزة بالمجان لغير القادرين، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك فى إطار التواصل المجتمعى الذى يقوم به حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، مع المواطنين فى الأحزاب وتفعيل مكاتب خدمة المواطنين.
وقال ياسر غنيم، أمين الحزب بالمحافظة: "سعيا للتواصل مع المواطنين فى المحافظة والعمل على رفع من كاهل الالتزامات المجتمعية نظمت الأمانة معرض الملابس الجاهزة وذلك بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية".
وأضاف غنيم، أن الأمانة حصلت على نسبة خصم من مقدمى الخدمة الطبية فى المحافظة سواء فى الكشف الطبى أو الحصول على الأدوية أو الأشعة، وذلك بموجب خطاب من أمانة الحزب للجهة الطبية.
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