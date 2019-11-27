شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب الأحزاب": تمكين الشباب فى حركة المحافظين الجديدة تؤكد ثقة الدولة فيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شيماء عبد الإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حركة المحافظين الجديدة تساهم فى تمكين الشباب، موضحة أن هذه الحركة الأكبر فى تعيين نواب محافظين من الشباب من بينهم فتيات.

وقالت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن 5 من نواب المحافظين الذين تم تعيينهم من تنسيقية شباب الأحزاب، ومن بين نواب المحافظين الذين تم تعيينهم أيضا شباب من أحزاب المعارضة.

ولفتت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن تمكين الشباب فى حركة المحافظين الجديدة يؤكد أن الدولة تثق فى الشباب بأن يكونوا فى مناصب تنفيذية مهمة بالدولة.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إن الدولة مستمرة خلال المرحلة الراهنة فى التركيز على بناء الإنسان المصرى من حيث توفير التعليم المتميز لتأهيله للمستقبل والارتقاء بقدراته ومهاراته، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية ذات الجودة المرتفعة والبيئة النظيفة وظروف العمل المناسبة، فضلًا عن إحياء دور قصور الثقافة ومراكز الشباب فى رفع الوعى المجتمعى ونشر السلوكيات والقيم الحميدة.