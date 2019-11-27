تضامن النواب تبحث مشروعى قانونى نقابة المهن النفسية وصندوق رعاية ذوى الإعاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اجتماعين اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبين أحمد علي إبراهيم وهبة هجرس بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، في اجتماع مشترك مع مع لجان الصحة والقوي العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا آخر اليوم، لنظر مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. Advertisements

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