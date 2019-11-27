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شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب تبحث مشروعى قانونى نقابة المهن النفسية وصندوق رعاية ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر
كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا آخر اليوم، لنظر مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
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