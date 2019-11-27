شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الجمال مشيدًا بتعيين 23 شابا نواب للمحافظين: سيسعوا لحل مشاكل المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء سعد الجمال ، عضو مجلس النواب ، نائب رئيس البرلمان العربى ، مساعد رئيس حزب الوفد ، بتعيين 23 نائبا للمحافظين على مستوى الجمهورية ، موضحا أن هذا يؤكد اهتمام الرئيس السيسى بالشباب وأنه يعى أنهم قادرون على تحمل المسئولية .

أضاف الجمال فى بيان للحزب، أن المحليات مكتظة بالمشاكل اليومية والمؤرقة وأن تعيين الشباب كنواب للمحافظين بكافة المحافظات سيكون له مردود فعل ايجابى لنزولهم الى الشوارع وعلى أرض الواقع مع رؤساء الاحياء والمدن لعمل خطة لحل هذه المشاكل بعد رصدها لحلها ، وهذا وضح جليا فى نجاح نائب محافظ الاسماعيلية الشاب الذى تم تعيينه منذ فترة وأثبت نجاحه على أرض الواقع .

Advertisements

وأكد الجمال ، أن الرئيس السيسى يضع الشباب فى أولوياته لأنهم صمام الامان للوطن ولديهم لأفكار وحماس يمكن الاستفادة منهم واستغلال أفكارهم وحماسهم على أرض الواقع لخدمة الوطن .