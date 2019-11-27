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شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يلتقى رئيسا محكمتى جنوب القاهرة وحلوان والان مع تفاصيل الخبر
وعرض "عاشور" خلال اللقاء، مشكلة المياه بمجمع المحاكم حيث اشتكى بعض المحامين من الخزانات، موصيا بتركيب فلاتر مياه في غرف المحامين حتى تكون صالحة للشرب.
كما التقى "عاشور"، المستشار ياسر محمود رئيس محكمة حلوان الابتدائية، وتساءل نقيب المحامين عن موعد افتتاح محكمة حلوان الابتدائية، وأوضح رئيس المحكمة أنه خلال شهرين من الآن.
وطالب النقيب العام للمحامين، بتخصيص غرفة لمحامي حلوان في الدور السابع بالمحكمة، وعلى الفور كلف رئيس محكمة حلوان الابتدائية المهندس الخاص بوزارة العدل للانتقال مع مجلس حلوان لتحديد المكان الذي يصلح لأن يكون غرفة للمحامين، واعدا بحل جميع المشاكل التي قد تواجهم بالمحكمة.
شارك فى اللقاء؛ سيف حماد، وكمال مهنا، وإسماعيل طه، ومحمد عريضة، أعضاء مجلس النقابة العامة، وشعبان زكريا نقيب حلوان، ومحمد خيري عضو مجلس فرعية حلوان، وكرم خليفة ومحمد جمال عضوي مجلس فرعية جنوب القاهرة.
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