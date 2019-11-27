شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال يدعو إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك بين مصر والجبل الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، وعلى هامش مشاركته في المؤتمر الــ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة فى قبرص، التقى اليوم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع إيفان براجوفيتش رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات، حيث أكد الدكتور عبدالعال أن علاقات مصر ممتدة مع دولة الجبل الأسود منذ عام 2006، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى اعترفت باستقلالها فى هذا العام.

وأشار عبد العال خلال المباحثات إلى الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين التى تمت فى القاهرة فى أكتوبر الماضى بين وزيرى خارجية البلدين.

ودعا الدكتور علي عبدالعال دولة الجبل الأسود إلى دعم المواقف المصرية في المحافل الدولية، باعتبار أن الجبل الأسود دولة صديقة لمصر وتتمتع بصوت متكافيء مع الدول الأخرى.

وأكد رئيس البرلمان، على أهمية إنشاء مجلس للأعمال مشترك بين البلدين تسهيلاً للعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر تقدم منح دراسة عديدة لأبناء الجبل الأسود فى إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

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واتفق الجانبان على أهمية إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين الجانبين، واعتبر رئيس البرلمان أن هذا اللقاء بداية لعلاقات برلمانية متميزة فى القريب العاجل.

من جانبه، أكد رئيس برلمان الجبل الأسود على أن بلاده تجمعها بمصر علاقات طيبة ورثتها من يوغسلافيا السابقة، مؤكدا أن بلاده ستبذل كل المساعي لتحسين العلاقات الاقتصادية مصر، مشيداً بالاستثمارات المصرية في الجبل الأسود، التي تشهد حركة عمران كبيرة يساهم فيها المستثمرون المصريون بدور كبير.