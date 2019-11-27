شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى واصفا اختيار نواب شباب للمحافظين: مصر تسير على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب حسين عشماوى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وجود 23 نائبا للمحافظين من الشباب، فى حركة المحافظين الجديدة، بالتأكيد على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح.

وأشار "عشماوى" فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن هناك مكاسب عديدة للدولة المصرية بوجود الشباب فى حركة المحافظين، أهمها، بداية حقيقة لتمكين الشباب الذين يمثلون ما يزيد عن 65% من سكان الدولة المصرية، مضيفا:" تمكين شباب فى المحافظات بداية جديدة، طالب بها الرئيس مرارا وتكرارا فى مؤتمرات الشباب، وما يحدث هو جنى ثمار".

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وتابع:"تمكين الشباب فى المحافظات سيجعلهم ينهضون بمصر، لأنهم سواعد البلد وصلب المجتمع المصرى، ولديهم أبحاث وعلوم تجعلهم قادرين على تقدم مصر ونهضتها فى أغلب المجالات والملفات سواء الاستثمار أو الزراعة أو الصناعة أو البحث العلمى".

وقد أدى 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية اليوم " الأربعاء" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية.