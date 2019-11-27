أزمة جديدة في “البيجيدي”.. أعضاء كتابة الحزب بألمانيا يقدمون استقالتهم بسبب الاستياء من القيادة

قرر أعضاء كتابة فرع حزب العدالة والتنمية بألمانيا، اليوم الأربعاء، تقديم استقالتهم بشكل جماعي لقيادة الحزب، احتجاجا على طريقة تدبير حزبهم للعمل داخل الحكومة، ولخلافات حزبية داخلية، مطالبين الأمانة العامة، بتحمل مسؤوليتها.

وقال فرع الحزب بألمانبا، وهو أحد أهم فروع البيجيدي بالخارج، إن هناك استياء لأغلبية الأعضاء من طريقة عمل الحزب داخل الحكومة وتدبيره لعدد من الملفات التي شغلت الرأي العام انطلاقا من الاحتجاجات بالريف وجرادة والمقاطعة الشعبية، إلى ملف إصلاح منظومة التعليم وملفات أخرى، معتبرا أن هذه المعالجة “أساءت القيادة تدبيرها والتفاوض بشأنها مما أفقد العديد من الأعضاء الرغبة في الاستمرار في النضال”.

واعتبر المستقيلون الغاضبون أن استقالتهم لها علاقة مباشرة بمرحلة ما بعد إعفاء الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، حيث تم تشكيل حكومة “غير شعبية وتم تقديم تنازلات من طرف القيادة الحالية أدت إلى انتشار حالة من خيبة الأمل في نفوس المناضلين”، مضيفين أن الأمانة العامة تعاني من ارتباك في طريقة تدبير الأمانة العامة للمشاكل التنظيمية الداخلية.

واتهم الأعضاء الغاضبون قيادة الحزب بموتجهة بعض الإختلاف في الرأي بتحريك المساطر الانضباطية، معتبرين أن تدبير ما يعرف بالحوار الداخلي اتسم بـ”التخبط” ومحاولة فرض وجهة نظر معينة عبر رفض إدراج محور مهم متعلق بمرحلة البلوكاج وإعفاء بنكيران وتشكيل الحكومة.

واعتبر نشطاء البيجيدي المستقيلون أن الوضع في المغرب يعرف تراجعات مهولة على المستوى الحقوقي والاجتماعي والمواقف السياسية الغائبة لحزبهم رغم أنه الحزب الأول الذي من المفترض من قيادته رفع مستوى النقاش السياسي.

ويقول المستقيلون إن حالة اليأس وفقدان الأمل تسربت إلى المكتب المسير وأغلبية الأعضاء بفرع ألمانيا، ليعيش حالة جمود بعد أن كان في الأمس القريب قاطرة العمل بالخارج، بل أول فرع بالخارج ينظم فيه نشاط باسم الحزب، مقررين تقديم استقالتهم للأمانة العامة.