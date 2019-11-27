غدا الخميس أول أيام شهر ربيع الثاني

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 1441 هـ هو يوم غد الخميس 28 نونبر 2019 م . وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1441ه، بعد مغرب يوم الأربعاء 29 ربيع الأول 1441ه موافق 27 نونبر 2019 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

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