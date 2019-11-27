أمن طنجة يُجهض عملية تهريب 85 قرص “قرقوبي” إلى المغرب

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المدينة، صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض محاولة تهريب شحنات كبيرة من الأقراص المهلوسة في اتجاه المغرب، والتي يقدر عددها بما مجموعه 85.650 قرص مخدر من نوع ريفوتريل.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة سيدتين تحملان الجنسية الإسبانية، وهما من أصل مغربي، وذلك عندما كانتا تستعدان لولوج أرض الوطن عبر ميناء طنجة المدينة على متن سيارة خفيفة مسجلة بإسبانيا، حيث تم العثور بحوزتهما على كميات الأقراص المخدرة مخبأة في حقيبة من الحجم الكبير.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغتين من العمر 25 و38 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.

وتندرج هذه العملية النوعية -حسب البلاغ- في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، لاسيما تهريب الأقراص المهلوسة.