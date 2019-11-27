سبعة كتاب مغاربة ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب القائمة الطويلة لفرعي “التنمية وبناء الدولة” و”الفنون والدراسات النقدية”، لدورتها الرابعة عشرة لعام 2019- 2020 ضمنها سبعة مؤلفات لكتاب مغاربة.

وأفادت الجائزة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الفرعين يضمان 21 عملا، من أصل 411 مؤلفا تقدم بها كتاب، ومبدعون من مختلف البلدان العربية.

وأوضح المصدر ذاته، أن القائمة الطويلة لفرع التنمية، وبناء الدولة اشتملت على 11 عنوانا، تم اختيارها من أصل 223 عملا مشاركا، ضمنها عملان لكاتبين مغربيين، هما “أزمة القراءة والثقافة في المغرب والعالم العربي- محاولة في تشخيص الداء، ووصف الدواء، لمؤلفه محمد بوسلام، و”ابن رشد وبناء النهضة الفكرية العربية” للكاتب عزيز الحدادي

أما فرع الفنون والدراسات النقدية، فقد ضم 10 أعمال، تم اختيارها من أصل 188 عملا، منها خمسة مؤلفات لكتاب مغاربة، وهي “الممكن المتخيل: المرجعية السياسية في الرواية” للكاتب عبدالرحمن التمارة، وكتاب “محاكاة جون بارث لشهرزاد: ألف ليلة وليلة في المتخيل الأمريكي ما بعد الحداثي” للكاتب لحسن بن اعزيزة، و”الذاكرة في الحكي الروائي: الإتيان إلى الماضي من المستقبل” للكاتب عبد الرحيم جيران.

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كما اشتملت القائمة الطويلة لفرع الفنون والدراسات النقدية على “الشعر وأنسنة العالم” للكاتبة حورية الخمليشي، و”النص و الاختلاف: هرمينوطيقا الصورة الإلهية عند ابن عربي” للكاتب محمد أمعارش.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القائمة الطويلة للفرعين ضمت أعمالا أخرى لكتاب من السعودية، والعراق، والبحرين، ولبنان، وتونس، ومصر، والجزائر .

يذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب ستعلن، في الأسابيع المقبلة، بقية القوائم الطويلة لفروع الجائزة.