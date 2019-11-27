حسم التعادل دون أهداف، نتيجة المباراة التي جمعت اليوم الأربعاء، بين منتخبي عمان والبحرين، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي.
وانتهت مجريات الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب عبد ﷲ بن خليفة بنادي الدحيل، في العاصمة القطرية الدوحة، بالتعادل السلبي.
ولم يطرأ أي تغيير على نتيجة اللقاء في جولته الثانية، قبل أن يعلن البلجيكي ألكسندر بوكوت حكم المباراة عن صافرة نهايتها بلا غالب ولا مغلوب.
وبهذا التعادل، أصبح يمتلك كل من عمان والبحربن نقطة في رصيدهما، تصدرا بها جدول ترتيب المجموعة مؤقتا، في انتظار المواجهة الثانية عن المجموعة ذاتها، والتي ستجمع مساء اليوم، بين المنتخب السعودي ونظيره الكويتي.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس الخليج.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء عمان والبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.