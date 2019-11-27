كأس الخليج.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء عمان والبحرين

حسم التعادل دون أهداف، نتيجة المباراة التي جمعت اليوم الأربعاء، بين منتخبي عمان والبحرين، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي.

وانتهت مجريات الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب عبد ﷲ بن خليفة بنادي الدحيل، في العاصمة القطرية الدوحة، بالتعادل السلبي.

ولم يطرأ أي تغيير على نتيجة اللقاء في جولته الثانية، قبل أن يعلن البلجيكي ألكسندر بوكوت حكم المباراة عن صافرة نهايتها بلا غالب ولا مغلوب.

وبهذا التعادل، أصبح يمتلك كل من عمان والبحربن نقطة في رصيدهما، تصدرا بها جدول ترتيب المجموعة مؤقتا، في انتظار المواجهة الثانية عن المجموعة ذاتها، والتي ستجمع مساء اليوم، بين المنتخب السعودي ونظيره الكويتي.