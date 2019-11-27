محكمة الاستئناف ببني ملال تقضي بـ”الإعدام” لقاتل شرطي

أدانت هيأة الحكم في محكمة الاستئناف في بني ملال، أمس الثلاثاء، متهما بقتل شرطي، والاعتداء على ابنه بواسطة سلاح أبيض، بالإعدام بعد عدة جلسات ماراطونية.

وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي، القاضي بإعدام المتهم، البالغ من العمر 29 سنة، بعد متابعته بالقتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية فبراير الماضي، حين عمد المتهم المدان، الهجوم على شرطي، وابنه بسلاح أبيض داخل منزلهما، فأصابه بطعنات قاتلة، لقي على إثره مصرعه.

واستغرب جيران الضحية، وأصدقاؤه ما حدث، بالنظر إلى العلاقة التي كانت تجمعه بالمتهم المدان، ورجحوا أن تكون أزمة نفسية قد دفعت الأخير إلى ارتكاب جرمه الشنيع.