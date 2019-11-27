الزفزافي: الـCNDH مشترك بـ”العدوان” على المعتقلين “المعذبين”.. وناصر يطلب الشهادة في “تازمامرت 2” -فيديو

طالب أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالكشف عن التقرير الطبي للمعتقلين الستة، الذين يتهمون إدارة سجن رأس الماء بتعذيبهم.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها عائلات المعتقلين أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، اعتبر الزفزافي أن المجلس المذكور متواطئ، ومشترك مع إدارة السجون في العدوان على ابنه ناصر، ورفاقه.

واعتبر الزفزافي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد انحاز إلى جهة مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك في التقرير، الذي أنجزه، بعد معاينته لوضعية المعتقلين، مطالبا بالكشف عن التقرير الطبي الخاص بهم.

وأشار والد الزفافي، إلى أن المعتقلين “يموتون ببطء في المعتقلات” دون أن يطلع أحد على أوضاعهم، مشيرا إلى أنه، منذ 12 يوما، لم يتمكن من التواصل، مع ابنه، الذي منع من زيارة محامييه، حسب قول الزفزافي الأب.

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وأضاف، بأن ابنه ناصر، قد أصبح “يطلب الشهادة” داخل السجن، واصفا هذا الأخير بـ”تازمامرت الثاني”.

وكان العشرات من آباء، وأقرباء المعتقلين، مدعومين بنشطاء، وفعاليات حقوقية قد نظموا وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام مقر المجلس الوطني لحوق الإنسان في الرباط، نددوا خلالها بأوضاع المعتقلين في السجن، وطالبوا بإطلاق سراحهم.