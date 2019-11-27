شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان .. الهيئات الاقتصادية تعلق الإضراب والان نبدء بالتفاصيل

قررت الهيئات الاقتصادية فى لبنان تعليق الاضراب على ان تعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات المناسبة وقالت فى بيان صدر عنها : " بعد المراجعات الكثيرة، التي تلقتها الهيئات الاقتصادية حول حاجة المؤسسات الخاصة لكل يوم عمل لتغطية مصاريفها التشغيلية بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها وتهدد وجودها، وتجنبا لحصول نتائج معاكسة للأهداف المرسومة للاضراب، وحفاظا على استمرار المؤسسات الخاصة وموظفيها في العمل والانتاج خدمة للاقتصاد الوطني في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يمر فيها بلدنا، وإزاء تزامن الاضراب في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري مع مواعيد دفع الرواتب للموظفين والعمال العاملين لدى المؤسسات الخاصة وأهمية هذا الأمر لتأمين حاجاتهم الحياتية، وكذلك لتزامن الاضراب مع أيام التسوق Black Friday، وبعد التشاور مع قيادة الاتحاد العمالي العام حول ضرورة التنسيق والتعاون بين شركاء الانتاج في ما خص الامور ذات الاهتمام المشترك، وبعد التمني على جمعية مصارف لبنان ضرورة انسجام موقفها مع موقف الهيئات الاقتصادية، قررت الهيئات الاقتصادية تعليق الاضراب العام، على ان تعقد اجتماعا مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات المناسبة".

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