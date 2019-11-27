شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من عاصفة قوية تضرب غرب أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الامريكية من عاصفتان شتويتان قويتان ستجتاحان ثلثي غرب الولايات المتحدة اليوم وقد تؤديان إلى تعطيل خطط السفر لملايين الأمريكيين على الطرق السريعة وعبر رحلات الطيران.

وقالت الهيئة إن‭‭ ‬‬العاصفة الأولى تتحرك عبر أعلى منطقة الغرب الأوسط حيث من المتوقع أن تجتاح أنحاء من أيوا ويسكونسن ومينيسوتا مصحوبة بثلوج، محذرة من‭‭ ‬‬احتمال هبوب رياح تصل سرعتها إلى 95 كيلومترًا في الساعة وعواصف ممطرة عبر مساحة واسعة من وسط الولايات المتحدة من غرب تكساس مرورًا بميزوري ووصولاً إلى أوهايو.

وأوضحت الهيئة إن العاصفة الثانية تشتد كثافتها بسرعة وتتجه نحو أوريجون وشمال كاليفورنيا حيث من المتوقع أن تصاحبها رياح مدمرة وأمواج مرتفعة وثلوج كثيفة على الجبال يصل ارتفاعها إلى 120 سنتيمترًا.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون العاصفة مصحوبة أيضًا بأمطار غزيرة مما ينذر بحدوث فيضانات في أنحاء من جنوب كاليفورنيا من سان دياجو إلى لوس انجليس.