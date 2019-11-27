متظاهرون يقطعون طريق كربلاء نجف

افاد مصدر امني، الاربعاء، بقيام متظاهرين بقطع طريق كربلاء- نجف، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين، قطعوا مساء اليوم الاربعاء، طريق كربلاء- نجف، قرب مقربة كربلاء جنوبي المحافظة".

وأضاف، أن "المتظاهرين استخدموا الاطارات في غلق الطريق بعد حرقها".