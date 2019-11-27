محافظ النجف للمتظاهرين: ماضون في طريق وأد الفتنة وعدم استخدام العنف

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المحلية ماضية في طريق "وأد الفتنة" وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مشيرا الى أن الحكومة المحلية بادرت بالتواصل مع المحتجين للعدول عن التصعيد الاخير.

وقال الياسري في رسالة وجهها للمتظاهرين تلقت الخليج 365 نسخة منها، "في الوقت الذي تصدح فيه حناجركم الحرة للمطالبة بالإصلاحات واقرار القوانين التي طال انتظارها لتحقيق مطلبنا جميعا بوطن حر ديمقراطي تحكم فيه دولة المؤسسات بعيدا عن كل أشكال الفساد، وفي الوقت الذي أعلنتم فيه بكل وضوح عن ضرورة الحفاظ على سلمية اعتصامكم وقدسية مدينتكم، شهدنا معكم ومنذ يوم امس الثلاثاء، خروج مجاميع من الشباب الناقمين على الأوضاع السلبية التي نعمل جميعا على إيجاد الحلول لإنهائها بأسلم الطرق وذلك بالالتزام بتوجيهات المرجعية العليا وبرغبة العراقيين جميعا بعدم الانجرار نحو العنف والعنف المقابل".

وأضاف، أن "ما يؤسف له قيام هؤلاء الشباب بقطع الطرق وإشعال النيران في بعض الاماكن الحيوية والرئيسية في المحافظة للتعبير عن احتجاجهم وتصعيد لغة الاحتجاج"، مشددا بالقول "نحن بادرنا كحكومة محلية وقيادات امنية وفرق دفاع مدني ولغاية هذه اللحظة بالتواصل مع المحتجين للعدول عن هذا التصعيد الاخير وذلك من اجل النجف وابنائها ومن اجل الحفاظ على سلمية احتجاجات النجفيين التي ادهشت العالم برقيها وسلميتها وكذلك للحفاظ على عمق العلاقة بين القوات الامنية والتنسيقيات".

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واستدرك الياسري بالقول: "كما ونؤكد للجميع اننا ماضون في طريق وأد الفتنة وعدم استخدام العنف فقواتكم الامنية متواجدة لحمايتكم ولفرض الامن واستتبابه وهو واجبها، ولكنها تستخدم لغة العقل والتهدئة من اجل النجف اولا ومن اجل شبابنا الواعي ثانيا ولن تسعى لإراقة اي قطرة دم عراقية سواء من المحتجين او من القوات الامنية كما جرى في بعض المحافظات ولكن الحفاظ على النظام واجب الجميع".

وتابع: "ومن منطلق الواجب الوطني والاخلاقي والشرعي ندعوكم وندعو عشائرنا وابناءها ومثقفيها ورجالها والتنسيقيات والاعلاميين والنشطاء للتدخل والحوار، ولتكن النجف واهلها في أعيننا"، مشيرا الى أنه "في الوقت نفسه نوجه رسالتنا الى المتصيدين والمثيرين للفتن والطامحين للحصول على المناصب ومنها منصب (المحافظ) فنقول لهم انتم معروفون ومشخصون لدى ابناء النجف فلا تركبوا الموجة فقد خسرتم كل شيء واوراقكم محروقة وماضيكم مكشوف عند ابناء النجف وفسادكم قد أزكم الأنوف".