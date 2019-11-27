الداخلية: اعتقال متهم يتاجر بالعملة المزيفة في النجف

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتقال متهم يتاجر بالعملة المزيفة في محافظة النجف.
وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في محافظة النجف الأشرف العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد المتهمين في قضاء المشخاب في النجف".
وأضاف، أن "المتهم يتاجر بالعملة المزيفة من فئة ١٠٠ دولار، وقد القي القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته ٧٢ ورقة فئة ١٠٠ دولار أمريكي مزيفة"، مشيرا الى انه "تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهم الى الجهات المختصة".
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