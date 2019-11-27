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الداخلية تعلن تحرير مختطف واعتقال اثنين من خاطفيه جنوبي بغداد

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أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن تحرير مختطف والقاء القبض على اثنين من الخاطفين في دار جنوبي بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وفقاً لمعلومات دقيقة قوة من استخبارات بغداد، تمكنت من تحرير مختطف والقاء القبض على اثنين من الخاطفين داخل إحدى الدور جنوبي العاصمة بغداد".

وأضافت الوزارة، أن "هذه العملية جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية والمتابعة المستمرة وتشكيل فريق عمل مختص نجح في أداء مهمته، وقد ضبطت القوة المنفذة للواجب داخل الدار ذاتها مسدس نوع كلوك ورمانتين هجوميتين و١٦٠ إطلاقة بندقية كلاشنكوف، فضلا عن ادوات تعاطي مخدرات، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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