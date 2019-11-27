الداخلية تعلن تحرير مختطف واعتقال اثنين من خاطفيه جنوبي بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن تحرير مختطف والقاء القبض على اثنين من الخاطفين في دار جنوبي بغداد.
وأضافت الوزارة، أن "هذه العملية جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية والمتابعة المستمرة وتشكيل فريق عمل مختص نجح في أداء مهمته، وقد ضبطت القوة المنفذة للواجب داخل الدار ذاتها مسدس نوع كلوك ورمانتين هجوميتين و١٦٠ إطلاقة بندقية كلاشنكوف، فضلا عن ادوات تعاطي مخدرات، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".
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