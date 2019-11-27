سقوط ثلاث قذائف هاون شمال شرق بعقوبة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بسقوط ثلاث قذائف هاون شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاث قذائف هاون سقطت، مساء اليوم، في اطراف ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القذائف لم تتسبب باضرار بشرية تذكر".