عبد المهدي يوجه باعادة فتح منفذ مندلي الحدودي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن توجيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع ايران. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء يوجه باعادة فتح منفذ مندلي الحدودي بعد استكمال كافة المستلزمات المطلوبة". وأضاف أن "رئيس الوزراء خول رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي صلاحية إعادة فتحه".

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