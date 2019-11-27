ايران تعلن اعتقال 'عملاء' للإستخبارات الاميركية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاربعاء، اعتقال عدد من "العناصر العميلة" للاستخبارات الاميركية التي كانت تهدف لجمع المعلومات عن اعمال الشغب ونقلها الى الخارج.

وقال مدير عام شؤون مكافحة التجسس في وزارة الامن الايرانية، بحسب ما نشرته وكالة أنباء فارس، إن "عددا من العناصر التي كانت تحاول جمع معلومات عن اعمال الشغب ونقلها الى الخارج لتقديمها الى الاجانب قد تم الكشف عنهم واعتقالهم قبل قيامهم بأي اجراء في هذا السياق".

واضاف المسؤول الذي لم تكشف أنباء فارس عن اسمه، ان "العناصر المذكورة التي تلقت التدريبات اللازمة لجميع المعلومات في مختلف الدول تحت غطاء مراسلين بميزانية جهاز الاستخبارات المركزية الاميركي (سي آي أي)، كانوا منذ فترة تحت الرصد من قبل الامن الايراني وبعد تصاعد حدة اعمال الشغب تبين بانهم تلقوا اوامر للتواجد في هذه الاماكن لاعداد تقارير دقيقة، وخاصة المصورة".