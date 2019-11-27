ولي العهد السعودي في أبوظبي.. حفاوة رسمية وشعبية

حظي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، باستقبال رسمي وشعبي حافل وترحاب كبير، خلال الزيارة التي يجريها للإمارات وتستغرق يومين.

وجرت لـ"الضيف العزيز" الأمير محمد بن سلمان، مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي، الأربعاء، ورافق موكبه فرسان على صهوات خيول عربية أصيلة يمينا ويسارا حاملين علمي الدولتين.





وقبيل وصول موكب الأمير محمد بن سلمان لقصر الوطن، حلق "فرسان الإمارات" في سماء القصر مشكّلا لوحة بعلم المملكة العربية السعودية.

وفرسان الإمارات، هو فريق الإمارات الوطني للاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية، وتعود فكرة إنشائه إلى العام 2008.

وفي عام 2010 بدأ اختيار الطيارين وتدريبهم، ونفذ العرض الأول للفريق عام 2011 بالتزامن مع معرض دبي للطيران.

وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية وأهازيجها التراثية المتنوعة احتفالا بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات.

واصطف أطفال الإمارات حاملين أعلام البلدين لتحية الشيخ محمد بن زايد، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومرددين الأغاني والأهازيج المعبرة عن فرحتهم بالزيارة.

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واصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأمير محمد بن سلمان إلى منصة الشرف، حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة ولي العهد.. واصطف حرس الشرف لتقديم التحية العسكرية.

ورافقت طائرات حربية إماراتية الطائرة التي تقل الأمير محمد بن سلمان لدى دخولها أجواء الإمارات تحية لولي العهد السعودي.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يجري زيارة رسمية للإمارات.

وقال الشيخ بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر": "يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفا عزيزا وكريما بين أهله".

ووصل الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة رسمية تتناول العلاقات، وأبرز المستجدات الإقليمية.

وتعد هذه الزيارة الثانية لولي العهد السعودي خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين لطبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها ورعاية مصالحها والدفاع عنها.

