الجيش المصري يبث فيديو باعترافات عشماوي بالإرهاب

نشر الجيش المصري، مساء الأربعاء، مقطع فيديو تضمن اعترفات الإرهابي هشام عشماوي، وذلك عقب الحكم بإعدامه شنقا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الفرافرة".

كانت المحكمة العسكرية المصرية للجنايات، قضت في وقت سابق الأربعاء، بإعدام هشام علي عشماوي شنقاً، بعد إدانته في القضية رقم 1 لسنة 2014 جنايات عسكرية المعروفة بقضية "الفرافرة".



وتضمن الفيديو الذي ظهر فيه هشام عشماوي وهو يعترف بارتكابه أعمال الإرهاب، جميع الجرائم التي نفذها وآخرين بحق الشعب المصري.

وعرض الفيديو جميع جرائم الإرهابي المذكور، حيث تضمنت مشاركته فى استهداف وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 /9 /2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية وتفجير سيارة مفخخة قبل مرور موكب الوزير.





كما أظهر الفيديو لائحة الاتهامات التي وجهتها له المحكمة، وبينها: اشتراكه فى التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية بالمجري الملاحي لقناة السويس المصري خلال النصف الثاني من عام 2013.

كما تضمنت مشاركته فى تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية الشمال الشرقي للبلاد بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية وذلك بالإشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابى.

كما تولى قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفًا للُمكنى "أبو محمد مسلم" ونهج إستخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل فى التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش المصري واستهداف المركبات العسكرية "أفراد – نقل" أثناء تحركها بإستخدام الأسلحة النارية.

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واستهداف إحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها 5 أفراد تابعين للقوات المسلحة المصرية أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينه الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية.

كما قام باستهداف سيارة تلر "ناقلة دبابات" محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق "القاهرة – الإسماعيلية" ، وقد أدى ذلك إلى إستشهاد مستقلى هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.

وشارك مع عناصر التنظيم الإرهابى في مهاجمة عدد من المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 /10 /2013 ومن خلال سيارة مفخخة، فضلاً عن مهاجمة عدد من المباني الأمنية بأنشاص بالقاهرة بتاريخ 29 /12 /2013.

واستهداف الإرهابي عشماوي مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية المصرية وتدميرها حال اعتراضهم للسيارة التي كان يستقلها وأخرين من التنظيم الإرهابى بشرق مدينة بدر طريق "القاهرة - السويس".

كما شن هجوما على سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبه جبلية والإختفاء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوذتهم.

وتولى هشام عشماوي إمارة تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي عقب مقتل الإرهابى المُكنى "أبو عبيدة" وقبل انتقاله برفقة عناصر التنظيم من المنطقة الجبلية بالعين السخنة( شمال شرق القاهرة) إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز فى بادئ الأمر فى منطقة "البويطى" ثم الإنتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود "الفرافرة".

كما تم تضمنت لائحة اتهامه ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط إستهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 /7 /2014.

كما شارك فى عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة فى محيط مناطق "أبو صوير – الصالحية - القصاصين"، فضلاً عن استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير.

وتسلل الإرهابي هشام علي عشماوي إلى الأراضى الليبية عقب ارتكاب جريمة تفجير الفرافرة برفقة عناصر بالتنظيم الإرهابي وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة.

وأكدت لائحة الاتهام- التي استعرضها فيديو الجيش المصري- أن عشماوي أسس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابى.