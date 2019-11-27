مقتل وإصابة 30 مدنيا في انفجارين منفصلين بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط 30 مدنيا بين قتيل وجريح، اليوم الأربعاء، في انفجارين منفصلين في إقليمين شمالي أفغانستان، بحسب مسؤولين.



وقال عبد الجبار نعيمي، حاكم قندوز شمال أفغانستان، إن 15 مدنيا على الأقل من بينهم 6 نساء ورجل و6 فتيات صغيرات وطفلان قتلوا، وجرح شخصان آخران بعد أن اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب الطريق في مقاطعة خان آباد في الإقليم.

وأضاف "نعيمي" أن الانفجار وقع لدى توجه المدنيين إلى منطقة الإمام صائب بالمقاطعة للمشاركة في حفل زفاف، واتهم حركة طالبان بزرع القنبلة.

وفي حادث آخر في إقليم سار أي بول شمال أفغانستان، أصيب 13 مدنيا في انفجار سيارة مفخخة.

ووفقًا للمسؤولين المحليين، فوقع الانفجار بعد أن حاولت حركة طالبان نقل سيارة محملة بالمتفجرات إلى وسط الإقليم.