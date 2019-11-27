فرنسا تلوح بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألمحت فرنسا، اليوم الأربعاء، إلى العودة لآلية منصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015 حول الملف النووي الإيراني، تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها إيران بشأن برنامجها الصاروخي.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في الجمعية الوطنية: "ثمة انتهاك إيراني إضافي كل شهرين تقوم به إيران، وبحيث إننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق".

وفي مطلع الشهر الجاري، بدأت إيران رابع خطواتها على طريق تقليص التزامات منصوص عليها قبل 4 سنوات بإعادة تشغيل منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض.

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كما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها سرعت من وتيرة إنتاج اليورانيوم ضعيف التخصيب على مدار الشهرين الماضيين وباتت تحصل حاليا على 5 كليوجرامات يوميا من تلك المادة.





وشملت الخطوتان الثانية والثالثة في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، وتشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم بغية التوصل إلى تصنيع قنبلة نووية.