إغلاق محطة مترو البنتاجون غداة انتهاك سماء واشنطن

أغلقت إدارة الخدمات البيئية بمدينة أرلنجتون التابعة لولاية فرجينيا الأمريكية، الأربعاء، محطة مترو البنتاجون، الأربعاء، جراء انكسار ماسورة عملاقة من دون أن يتضح ما إذا كان عملا تخريبيا أم لا.



يأتي هذا بعد يوم واحد من اختراق مجال العاصمة الأمريكية واشنطن بطائرة صغيرة استدعى تدخل القوات الجوية لتأمين البيت الأبيض ومبنى الكونجرس الأمريكي كإجراء احترازي.

وقالت وكالة أرلنجتون للخدمات البيئية بفرجينيا، التي تقع فيها محطة المترو، إن "ارتفاع نسبة المياه سببه كسر في ماسورة صرف مياه رئيسية أدى إلى توقف القطارات في محطة البنتاجون".

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وأوضح بيتر جولكين، المتحدث باسم إدارة الخدمات البيئية في مدينة أرلنجتون، في حديث صحفي، أنه "قبيل الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي الطواقم حددت موقع مفاتيح المياه المكسورة".





وأشار إلى أن أطقم "أرلنجتون ستساعد المترو حسب الحاجة في حل المشكلة".

ولفتت وكالة الخدمات البيئية إلى أن "هناك تحقيقات تجري حاليا لمعرفه السبب من انكسار الماسورة، والوقوف على الأسباب لمنع حدوثها في المستقبل".