16 محافظا جديدا في مصر و23 نائبا بينهم 7 سيدات

أدى 16 محافظا و23 نائبا للمحافظين، الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد استلامهم مناصبهم رسميا.

وتضمنت حركة التنقلات الجديدة الخاصة بالمحافظين ونوابهم في مصر تعيين 16 محافظا جديدا، و 23 نائبا للمحافظين بينهم 7 سيدات.

وقال السيسي، خلال الاجتماع الذي عقده مع المحافظين والنواب الجدد، إن مصر مستمرة خلال المرحلة الراهنة في التركيز على بناء الإنسان المصري من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والبيئة النظيفة وظروف العمل المناسبة، فضلاً عن إحياء دور قصور الثقافة ومراكز الشباب لرفع الوعي المجتمعي ونشر السلوكيات والقيم بالمجتمع.



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وأكد السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة المصرية، أن الرئيس المصري أشار إلى أن بلاده تنتظر كثيرا من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء، وهو الأمر الذي يتطلب التحلي بالطاقة الإيجابية والمثابرة والقدرة على تحقيق الإنجازات لصالح المواطنين.



وكلف الرئيس المصري المحافظين ونوابهم الجدد ببذل أقصى الجهد لخدمة المصريين وتلبية احتياجاتهم، واستغلال الميزات النسبية بالبلاد وتعظيم مواردها الذاتية، فضلاً عن المتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات، والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

كما وجه السيسي المحافظين بالتنسيق السريع والفعال مع الوزارات والأجهزة المعنية بالبلاد، والمساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري والعمل على تنمية مهارات العاملين والكوادر.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن حركة المحافظين جاءت مصر على تقديم خدمة جيدة للشعب وتحسين الأداء، والهدف الأساسي منها هو تحقيق أفضل خدمة للمصريين.