871 مصرفا ومقرا حكوميا أحرقت في مظاهرات إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس إن 871 مصرفا ومقرا حكوميا أضرمت فيها النار خلال الاضطرابات الراهنة في إيران.

وأضاف أن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت ونحو 70 محطة غاز أحرقت، ولم يذكر تفاصيل عن مواقع هذه الهجمات.

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ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن ما يصل إلى 200 ألف شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر في أنحاء البلاد بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين.

وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا خلال الاحتجاجات، وهي أسوأ موجة توتر مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أن أخمدت السلطات مظاهرات «الثورة الخضراء» التي اندلعت احتجاجا على التلاعب بالانتخابات في 2009.

ورفضت إيران عدد القتلى الذي أعلنته منظمة العفو الدولية قائلة إن عدة أشخاص، منهم أفراد من قوات الأمن، قتلوا وإن أكثر من ألف اعتقلوا. وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، الذي يتخذ من نيويورك مقرا، إن عدد المعتقلين ربما يقترب من أربعة آلاف، ودعا المحتجون كبار قادة البلاد للتنحي.

حصيلة مظاهرات إيران