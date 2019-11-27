مستشار ترمب يطالب ألمانيا بمعاقبة إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

يرى مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يتعين على ألمانيا أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتفرض عقوبات صارمة ضد إيران.

وقال روبرت أوبراين لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس إنه ليس بمقدوره تفهم سبب رغبة ألمانيا في التجارة حتما مع إيران والتودد إلى الملالي في طهران.

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وذكر أوبراين أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تفرض «عقوبات شاملة» على إيران، لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات للتفاوض حول اتفاقية دائمة تعالج البرنامج النووي وتكنولوجيا الصواريخ وأوضاع حقوق الإنسان ونفوذ النظام في المنطقة.

ومن ناحية أخرى أكد أوبراين مناشدة الولايات المتحدة لألمانيا استبعاد شركة «هواوي» الصينية من تطوير شبكة الجيل الخامس للاتصالات الخلوية في ألمانيا، للحيلولة دون أي أنشطة تجسسية محتملة من بكين، وقال «لا يوجد فرق بين الحزب الشيوعي الصيني وهواوي.

أنا مندهش ومصدوم من تصور أن دولة ديمقراطية غربية، يهمها أسرارها العسكرية أو أسرار شركائها في الحلف، تسمح للحزب الشيوعي الصيني بإنشاء شبكتها للجيل الخامس». وتنفي هواوي اتهام الحكومة الأمريكية بأنها أداة تجسس صينية.