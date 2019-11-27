فلسطين تتجه للجنائية الدولية لوقف ضم إسرائيل وادي الأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطات الفلسطينية ستلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية وستقطع العلاقات تماما مع إسرائيل إذا أقرت قانون ضم وادي الأردن.

وأضاف عباس في مقابلة مع صحفيين روس بثتها وكالة سبوتنيك إن القيادة الفلسطينية تتخذ خطوات حاسمة للتصدي لموقف البيت الأبيض من المستوطنات الإسرائيلية، الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وهي على استعداد لقطع العلاقات تماما مع البيت الأبيض.

وتابع عباس أن «السلطة الوطنية الفلسطينية لن تسمح لطهران بالتدخل في شؤوننا الداخلية، وشدد على أن تجنب إيران الاتصالات المباشرة مع السلطة يقوض الوحدة ويعيق المصالحة الوطنية.