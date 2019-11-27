قنابل يدوية تفجر الأوضاع.. والخطيب يتصدر ترشيحات الحكومة اللبنانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما انسحب رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري رسميا من سباق الترشيحات على تشكيل الحكومة الجديدة، يتقدم المهندس سمير الخطيب الترشيحات بعدما أعلن أن أطرافا عدة تواصلت معه لتشكيل الحكومة، وأنه مستعد لتولي المهمة (حكومة مصغرة من 20 وزيرا)، مؤلفة من 16 شخصية من «التكنوقراط» وأربعة سياسيين من دون حقائب، أي وزراء دولة، ويتوقع أن يحدد رئيس الدولة ميشيل عون اليوم موعد الاستشارات النيابية.

وتواصلت المظاهرات في بيروت والمدن اللبنانية مطالبة بمحاربة الفساد والحد من نفوذ حزب الله الإرهابي. وأوقف الجيش اللبناني 4 شبان في طرابلس شمال لبنان على خلفية اعتدائهم على أحد المكاتب الحزبية، وإلقائهم قنبلة يدوية على عناصر الجيش.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أنه «إثر قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد المكاتب الحزبية وأحد فروع المصارف، أوقفت دورية من الجيش في منطقة الجميزات ــ طرابلس أربعة أشخاص، وقد عمد أحد الشبان إلى إلقاء قنبلة يدوية على عناصر الجيش دون أن تنفجر»، وأضاف البيان أن جنديا في الجيش أصيب «جراء رشقه بالحجارة من قبل أحد المتظاهرين وتم ضبط دراجتين ناريتين».