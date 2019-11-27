حضرموت تستقبل أول رحلة جوية بعد توقف 4 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وصلت صباح أمس أول رحلة جوية إلى مطار الريان بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بعد توقف دام أربع سنوات، عقب إعلان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني تدشين العمل بالمطار وإعادة استئناف الرحلات فيه، بمساعدة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

من جهة أخرى عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد العنف بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهندي أبهيجيت غوها، عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف الذي شهدته محافظة الحديدة والمناطق المحيطة بها في الأيام الماضية، وقال في بيان رسمي إن «القلق يساوره حيال الخسائر في الأرواح التي أفيد بوقوعها».

وتواصل ميليشيات الحوثي التصعيد وقصف منازل المواطنين ومهاجمة مواقع الجيش في الحديدة. ودفعت الميليشيات أمس بتعزيزات وصفت بـ «الكبيرة» إلى تخوم مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وفي جبهة الضالع عززت ميليشيات الحوثي مواقعها في حبيل السماعي والشامرية وريف صبيرة بعشرات العناصر، مسنودين بدعم عسكري تضمن 12 طقما محملة بأسلحة متنوعة وذخائر، استقدمتها من محافظتي إب وتعز. وكسرت وحدات من القوات المشتركة والمقاومة أكثر من 6 هجمات حوثية في جبهات مختلفة.

من ناحية أخرى زار فريق فني من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مطار عدن الدولي أمس، بهدف تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية للمطار.

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وأكد رئيس الفريق المهندس أحمد مدخلي أن البرنامج يعمل على تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية التي تشمل تحديد الاحتياجات، وتقييم المباني والمرافق ومدرج الطائرات، بالإضافة لتقييم حالة الإنارة والتجهيزات التابعة للمدرج، ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات القدوم والمغادرة.

وقال «نقف على أرض مطار عدن الدولي تلبية للمتطلبات الطارئة للمطار، بهدف إعادة نشاطه، ونعمل على تقييم كافة المتطلبات والاحتياجات تمهيدا لدراستها واعتماد أعمال التنفيذ لها، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل والمطارات والموانئ».

وأنجز البرنامج أخيرا أعمال تأهيل وتطوير مطار الغيضة في محافظة المهرة، وأجرى اختبارات أنظمة الملاحة الجوية، بالإضافة لإجراءات اختبارات الطيران، بالتعاون مع الشركات المعتمدة دوليا، حيث يوفر البرنامج كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخل المطارات في الجمهورية اليمنية.

من جهته وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلا بالمهندس مشاري البلوي أمس الأول عددا من العقود لمشروع تطوير وتأهيل منفذ البقع البري الذي يربط محافظة صعدة بالسعودية، سعيا لخدمة الأشقاء في اليمن وتسهيل تنقلاتهم والحركة التجارية بين المملكة واليمن الشقيق ودعم الاقتصاد اليمني. وسلم البرنامج مجموعة من المولدات الكهربائية لمدير المنفذ خالد العميسي، بهدف تحسين قدرات منفذ البقع واستمرار إيصال التيار الكهربائي له، وذلك ضمن أعمال التطوير والتأهيل التي يعمل عليها البرنامج في المنفذ، دعما من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع المباني الحكومية والأمنية.

مشاهدات يمنية