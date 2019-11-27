السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، مع المبعوث الألماني الخاص باليمن ورئيس قسم الشرق الأوسط مايكل أونماخت سبل تعزيز التعاون المشترك.
وناقش خلال اللقاء الذي عقد بمقر البرنامج بالرياض عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر آل جابر يلتقي المبعوث الألماني لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.