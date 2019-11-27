آل جابر يلتقي المبعوث الألماني لليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، مع المبعوث الألماني الخاص باليمن ورئيس قسم الشرق الأوسط مايكل أونماخت سبل تعزيز التعاون المشترك.

وناقش خلال اللقاء الذي عقد بمقر البرنامج بالرياض عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.